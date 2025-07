Valentin Carboni Inter l’ex giocatore del Monza potrebbe aver trovato una nuova destinazione! Le ultime

Valentin Carboni, promettente centrocampista argentino nato nel 2003, potrebbe presto cambiare rotta. Dopo una stagione complicata tra infortuni e poche opportunità con l'Inter, il giovane talento sembra aver trovato una nuova destinazione. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento che potrebbe rilanciare la sua carriera e aprire nuovi orizzonti. Scopriamo insieme quale potrebbe essere la prossima tappa di questo promettente giocatore.

Valentin Carboni Inter, il centrocampista destinato a lasciare Milano nei prossimi giorni: ecco quale potrebbe essere la destinazione del giocatore. La scintilla Valentin Carboni Inter non è ancora stata accesa e per questo il fantasista argentino classe 2003, sembra destinato a proseguire lontano da Milano, almeno per la stagione 202526. Dopo un'annata travagliata, segnata da un infortunio che gli ha impedito di giocare con continuità , il club nerazzurro ha deciso di cedere il giovane talento in prestito, con destinazione Genoa. L'obiettivo principale di questa operazione è dare a Carboni la possibilità di recuperare il tempo perduto e di crescere attraverso il gioco continuo, un aspetto fondamentale per la sua maturazione.

