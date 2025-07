Comitato Pendolari sui lavori urgenti nella galleria San Donato | Vengono usati due pesi e due misure

Comitato Pendolari sui lavori urgenti nella galleria San Donato: ancora una volta, i pendolari del Valdarno sono vittime di un trattamento ingiusto e diseguale da parte di Ferrovie. La decisione di intervenire con lavori cos√¨ ravvicinati mette a dura prova la pazienza di chi quotidianamente si affida al treno, tra disagi e ritardi. √ą ora di chiedere rispetto e servizi all‚Äôaltezza delle aspettative di chi viaggia ogni giorno. Perch√© il diritto alla mobilit√† non pu√≤ essere sacrificato in nome di lavori urgenti.

Arezzo, 10 luglio 2025 ‚Äst" Ancora una volta Ferrovie tratta i pendolari come clienti di serie B e sui lavori vengono usati due pesi e due misure". E' questo l'amaro commento del portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, all'annuncio, dato ieri in videoconferenza, dei lavori urgenti all'interno della galleria San Donato, cantieri previsti dal 18 al 23 luglio. "Per i pendolari disagi e ritardi - aggiunge Da Re - con 18 treni regionali deviati sulla linea Lenta e con allungamento dei tempi di percorrenza, mentre per i treni Alta Velocit√† sono previsti solo rallentamenti in galleria sulla Direttissima, con pochi minuti di ritardo facilmente recuperabili". 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Comitato Pendolari sui lavori urgenti nella galleria San Donato: "Vengono usati due pesi e due misure"

