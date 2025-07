Baronissi | La Giunta attiva il piano estivo contro gli incendi boschivi presidi e sorveglianza per la tutela del territorio

Baronissi si prepara ad affrontare l’estate con un impegno concreto nella tutela del suo prezioso patrimonio boschivo. La Giunta comunale ha infatti attivato il Piano Estivo contro gli incendi boschivi, garantendo presidio e sorveglianza costante per proteggere l’ambiente e la comunità. La Sindaca Anna Petta sottolinea: “Difendere i nostri boschi è un dovere collettivo”, e il territorio sarà monitorato fino al 15 settembre per preservare la sua bellezza e sicurezza.

La Sindaca Anna Petta: “Operativa fino al 15 settembre la Campagna AIB 2025. Difendere i nostri boschi è un dovere collettivo”. Il Comune di Baronissi ha attivato il piano operativo per la prevenzione degli incendi boschivi in vista della stagione estiva 2025. La Giunta comunale ha approvato con apposita delibera l’avvio della Campagna AIB (Antincendio Boschivo), che sarà attiva fino al 15 settembre, in linea con le indicazioni della normativa nazionale e regionale. L’iniziativa nasce dalla necessità di garantire un controllo attento e costante del territorio, in particolare delle zone boschive, collinari e di interfaccia urbano-rurale, considerate più esposte al rischio in questi mesi caratterizzati da alte temperature e prolungata siccità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: baronissi - giunta - attiva - piano

Baronissi, la sindaca Petta: “La Giunta attiva il piano estivo contro gli incendi boschivi” - Baronissi si prepara all’estate 2025 con un piano antincendio boschivo di grande efficacia, approvato dalla Giunta comunale sotto la guida della sindaca Petta.

Baronissi. La Giunta attiva il piano estivo contro gli incendi boschivi, presidi e sorveglianza per la tutela del territorio https://tinyurl.com/mrbchfvw Vai su Facebook

Baronissi, la Giunta attiva il piano estivo contro gli incendi boschivi; Torre Annunziata, nominato l’Osservatorio per la Legalità: presidente Nicolas Balzano; Nuove telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale di Agropoli.

Baronissi, la Giunta attiva il piano estivo contro gli incendi boschivi: presidi e sorveglianza per la tutela del territorio - La Sindaca Anna Petta: "Operativa fino al 15 settembre la Campagna AIB 2025. Secondo sciscianonotizie.it

Comuni di Baronissi: “La Giunta attiva il piano estivo contro gli incendi boschivi, presidi e sorveglianza per la tutela del territorio” - Il Comune di Baronissi ha attivato il piano operativo per la prevenzione degli incendi boschivi in vista della stagione estiva 2025. Da msn.com