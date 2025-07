Vlahovic Juventus dalla risoluzione a quella precisa volontà del serbo | nessun progresso dopo i colloqui con l’agente L’attaccante vuole i suoi 12 milioni

La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juve è sempre più in bilico, con il serbo deciso a ottenere i suoi 12 milioni di ingaggio. Nonostante i colloqui tra la dirigenza bianconera e l'agente del bomber, sembra profilarsi uno stallo difficile da superare. La situazione si fa intricata, alimentando incertezza tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il mercato aspetta di scoprire quale sarà il futuro dell’attaccante. La Juventus dovrà ora trovare una soluzione convincente, altrimenti il suo destino potrebbe essere segnato.

Vlahovic Juventus, dalla risoluzione a quella precisa volontà del serbo: gli aggiornamenti sul serbo. La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più incerta. Nonostante i continui contatti tra la dirigenza bianconera e l’agente del giocatore, non ci sono stati progressi significativi nella trattativa, e la situazione sembra essere arrivata a un punto di stallo. Come riportato da Tuttosport, la questione più complicata riguarda l’ingaggio del centravanti serbo, che non intende rinunciare ai 12 milioni di euro che percepirà per la prossima annualità del suo contratto. Il divario economico tra la richiesta del giocatore e le possibilità del calciomercato Juventus sta creando un’impasse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, dalla risoluzione a quella precisa volontà del serbo: nessun progresso dopo i colloqui con l’agente. L’attaccante vuole i suoi 12 milioni

In questa notizia si parla di: juventus - serbo - vlahovic - risoluzione

Vlahovic Juventus verso l’addio? Rottura totale tra serbo e club sul fronte rinnovo, ora si apre uno scenario - Dusan Vlahovic e la Juventus sembrano sempre più lontani, con una rottura evidente nella trattativa per il rinnovo del contratto.

La Juventus proporra a Dusan Vlahovic la risoluzione del contratto, e una delle opzioni che il club bianconero prospetterà agli agenti dell'attaccante serbo nell'incontro previsto nei prossimi giorni. In questo modo la Juve risparmierebbe i 24 milioni di euro lordi Vai su Facebook

La #Juventus propone la risoluzione del contratto a Dusan #Vlahovic. Non pagando, difatti, i 24M€ lordi che percepirebbe a stagione. Questa è una delle soluzioni che la società bianconera proporrà agli agenti del calciatore serbo quando, nei prossimi Vai su X

A chi serve Vlahovic? Milan alla finestra, ma per l'Italia è dura; Juventus-Vlahovic, ipotesi risoluzione anticipata; La Juve proporrà a Vlahovic la risoluzione del contratto!.

Juventus, per Vlahovic si ipotizza la risoluzione del contratto - La Juventus e Dusan Vlahovic sono ai ferri corti: per liberarsi del pesantissimo ingaggio del serbo i bianconeri valutano soluzioni estreme. Come scrive msn.com

La Juventus proporrà a Vlahovic la risoluzione del contratto: gli scenari e quanto risparmierebbero i bianconeri - Dopo la rottura totale tra le parti, la società bianconero proporrà a Vlahovic la risoluzione del contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Riporta msn.com