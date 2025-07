Resta intrappolato in casa durante l'incendio | vigile urbano si fa strada fra fumo e fuoco e lo salva

Un dramma sfiorato sulla Portuense: mentre un vasto incendio minacciava le abitazioni, un vigile urbano coraggioso ha sfidato fumo e fuoco per salvare un uomo intrappolato. La sua prontezza e determinazione hanno evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta il valore insostituibile di chi mette la sicurezza degli altri al primo posto. Continua a leggere per scoprire come si è svolta questa eroica operazione di salvataggio.

Tragedia sfiorata sulla Portuense dove, nella giornata di ieri, si è sviluppato un enorme incendio che si è avvicinato pericolosamente alla abitazione. Paura per un uomo rimasto intrappolato in casa, salvato dai caschi bianchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

