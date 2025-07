Riparte Sensi d' Estate alla Mole | apre la rassegna un Max PaiellaA Ruota Libera

Pronti a vivere un’estate all’insegna dell’arte, del divertimento e delle emozioni? La rassegna “Sensi d’Estate” torna ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, con la sua ventiquattresima edizione, offrendo eventi imperdibili per tutti. Si apre mercoledì 16 luglio alle 21:30 con uno spettacolo che promette risate e coinvolgimento: il grande Max Paiella in “Ruota Libera”. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza unica sotto le stelle!

ANCONA – Riparte la rassegna estiva “Sensi d’Estate” organizzata dal Museo Tattile Statale Omero presso la Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona e giunta alla sua ventiquattresima edizione. Mercoledì 16 luglio alle ore 21:30 apre la rassegna Sensi d’Estate un grande nome della comicità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: sensi - estate - rassegna - riparte

E' uno dei segnali "concreti" dell'estate che arriva a Torino: riparte il punto verde di piazza d'Armi Vai su Facebook

Riparte Sensi d'Estate alla Mole: apre la rassegna un Max Paiella...A Ruota Libera; Teatro, prosa, poesia e note: sono i Sensi d’Estate alla Mole; Sensi riparte dall'Arabia? Piace all'Al-Riyadh.

Riparte "Sensi d'Estate" alla Mole: apre la rassegna un Max Paiella...A Ruota Libera - ANCONA – Riparte la rassegna estiva “Sensi d’Estate” organizzata dal Museo Tattile Statale Omero presso la Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona e giunta alla sua ventiquattresima edizione. Segnala anconatoday.it

Torna la rassegna Sensi d'Estate al Museo Omero di Ancona - Torna al Museo Omero di Ancona la rassegna culturale Sensi d'Estate, che quest'anno nella sua 24/a edizione incrementa da sei ad otto gli appuntamenti gratuiti di musica, teatro e poesia in programma ... msn.com scrive