Pruzzo | Inter se prendi Asensio in automatico escludi il regista

Roberto Pruzzo analizza l’eventuale trasferimento di Asensio all’Inter, sottolineando che il ruolo di regista come Calhanoglu potrebbe risultare superfluo in questa strategia. Secondo l’ex attaccante, la rosa nerazzurra dovrebbe comunque trovare una soluzione per rafforzare il centrocampo. La questione si fa sempre più intricata, e l’Inter dovrà decidere rapidamente come ottimizzare la rosa per le sfide future.

Pruzzo si esprime sull’eventualità di un trasferimento all’Inter di Asensio. A detta sua, il regista, in questo caso Calhanoglu, servirebbe a poco. REGISTA E TREQUARTISTA – Su Radio Radio, si parla dell’eventuale permanenza di Hakan Calhanoglu all’Inter ( oggi più probabile ) che dell’ipotetico arrivo di Marcos Asensio dal Psg. Questo l’intervento dell’ex attaccante Roberto Pruzzo: « Il problema è che l’Inter deve trovarne un altro, comunque nonostante la stagione un po’ così, è ancora un calciatore che ha poco più di 30 anni, anche se le motivazioni nel calcio contano e anche tanto. Io ho qualche dubbio che la trattativa sia del tutto chiusa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pruzzo: «Inter, se prendi Asensio in automatico escludi il regista»

In questa notizia si parla di: regista - inter - pruzzo - asensio

Capello rivela: «Sommer regista dell’Inter, il PSG lo ha bloccato. Non gli ha mai permesso questo» - Fabio Capello non lesina critiche all'Inter dopo la deludente finale di Champions League contro il PSG.

Il nuovo regista dell’Inter - MSN - Dopo la partita giocata proprio contro l'Hellas Verona, che ha visto l'Inter trionfare con un decisivo 5- msn.com scrive

Inter: il Chelsea è interessato a Lautaro, piace Asensio, osservato ... - Il giocatore del Paris Saint Germain ha il contratto in scadenza nel 2026 e non ha trovato molta continuità da quando è approdato in Francia. Come scrive it.blastingnews.com