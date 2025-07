Estate 2025 | FlixBus rafforza i collegamenti con Avellino

Estate 2025 si preannuncia all’insegna della mobilità intelligente con FlixBus che rafforza i collegamenti verso e da Avellino. Questa stagione estiva, l’azienda amplia la sua rete, offrendo ai viaggiatori irpini un assortimento ancora più vario di destinazioni, comodità e sostenibilità. Parallelamente, i dati sulle prenotazioni provenienti dal capoluogo evidenziano un crescente interesse e fiducia, delineando un futuro di viaggio sempre più connesso e accessibile per tutti.

Per questa stagione estiva, FlixBus amplia la propria rete e potenzia le tratte da e per Avellino, offrendo ai viaggiatori in partenza dall'Irpinia un ventaglio ancora più ampio di destinazioni. Parallelamente, l'azienda rende noti i dati sulle prenotazioni con origine nel capoluogo, delineando.

