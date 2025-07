Almeno 105 morti e 530 feriti in 24 ore a Gaza

In sole 24 ore, Gaza si è trasformata in un teatro di devastazione, con almeno 105 morti e 530 feriti tra le vittime di un intensificarsi di attacchi aerei. La regione, già segnata da 21 mesi di conflitto, affronta ora un'altra drammatica escalation che mette ancora più a dura prova la sua popolazione. Un atto che rischia di compromettere irreparabilmente il fragile equilibrio di questa terra contesa.

Roma, 9 lug. (askanews) - Dense nuvole di fumo sopra Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, dopo un attacco aereo israeliano. La difesa civile di Gaza ha dichiarato il 9 luglio che 20 persone, tra cui almeno sei bambini, sono state uccise in due attacchi aerei israeliani durante la notte nel territorio palestinese devastato da 21 mesi di guerra. Ma sarebbero almeno 105 i palestinesi morti e altri 530 i feriti degli attacchi messi a segno dalle forze israeliane nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Sanità dell'enclave palestinese, facendo salire a 57.

