Viaggi aerei Enac elimina obbligo in Italia di mostrare carta d' identità al gate per voli nazionali e verso Paesi Schengen | basterà carta d' imbarco

Ottima notizia per i viaggiatori: ENAC elimina l’obbligo di mostrare la carta d’identità al gate per voli nazionali e verso l’area Schengen. D’ora in poi, basterà esibire la carta d’imbarco, semplificando notevolmente le procedure di accesso. Questa novità rappresenta un passo avanti verso una “libera circolazione” più fluida e senza intoppi, rendendo i viaggi all’interno dell’Italia e dell’Europa ancora più comodi e veloci.

Non sarà più necessario esibire un documento d'identità al gate, ma basterà la carta d'imbarco per i voli nazionali e verso Paesi dell'area Schengen Sembra che stia per essere introdotta una sorta di "libera circolazione" sui voli nazionali ed europei, almeno per quelli diretti nell'area Sche.

