Calciomercato Roma Gasperini chiama Hojlund | molto dipende da Dovbyk

Sei a pochi giorni dall’inizio di una nuova stagione, e la Roma si prepara a scrivere il suo futuro sotto la guida di Gasperini. Con il mercato ancora aperto e le trattative in fermento, i tifosi sognano in grande: la Champions League è un obiettivo cruciale, e ogni mossa potrebbe fare la differenza. La svolta potrebbe arrivare grazie a colpi di scena come il pressing su Hojlund e la strategia su Dovbyk, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Meno di tre giorni al primo allenamento di Gasperini da allenatore giallorosso, il giorno zero di una stagione dalle ottime premesse e che si spera possa concludersi con la qualificazione ad una Champions League vitale per prestigio e casse del club. Una Roma da ripensare rispetto a quella che ha concluso l’anno, attraverso un calciomercato che sta vedendo Massara districarsi su vari fronti: Wesley e Rios sono i primi obiettivi da portare a Trigoria entro la fine della settimana, ma occhi puntati anche se un attacco in trasformazione, con un sogno Hojlund in testa da sviluppare. Il danese a Roma solo con l’addio di Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini chiama Hojlund: molto dipende da Dovbyk

