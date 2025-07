Grave incidente con un camion vicino allo svincolo di Tremestieri lunghe code in autostrada

Un grave incidente sulla A18, a circa un chilometro dallo svincolo di Tremestieri - Messina Sud, ha provocato lunghe code e rallentamenti. Coinvolti un camion e altri mezzi, con feriti tra le vittime. La situazione richiede attenzione e pazienza, mentre le autorità gestiscono la situazione e dispongono l’uscita obbligatoria a Roccalumera. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e indicazioni sulla viabilità .

