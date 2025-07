ursula nel mirino ma lo strappo con i socialisti rientra oggi il voto sulla mozione di sfiducia

Ursula von der Leyen si trova sotto i riflettori, con il voto sulla mozione di sfiducia che potrebbe segnare un punto di svolta per l’intera legislatura europea. Poco più di un’ora prima delle ferie estive, l’Europarlamento si prepara a un confronto cruciale, orchestrato da un controverso eurodeputato. Ma quali saranno le conseguenze di questo atto politico? La risposta potrebbe influenzare il futuro dell’Unione Europea e la sua stabilità.

Concretamente varrà poco o nulla. Politicamente potrebbe essere un bivio per l'intera legislatura. A mezzogiorno di oggi, poco prima di salpare per le ferie estive, l'Eurocamera si riunirà per la mozione di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen. Il blitz è stato ordito da un Carneade delle cronache brussellesi: il romeno Gheorghe Piperea, eurodeputato di Aur e dei Conservatori. In.