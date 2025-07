Vigilanza privata in Toscana | oggi sciopero presidio a Firenze

Oggi a Firenze le lavoratrici e i lavoratori della vigilanza privata in Toscana scendono in piazza, incrociando le braccia fino alle 22, per rivendicare migliori condizioni di lavoro e un riconoscimento più equo. Uno sciopero regionale promosso da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana che mette sotto i riflettori le sfide del settore e l’importanza di tutelare chi garantisce la sicurezza quotidiana. La mobilitazione prosegue con un presidio che non può passare inosservato.

Le lavoratrici e i lavoratori della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza operanti in Toscana incroceranno le braccia fino alle ore 22 di oggi, 10 luglio 2025, nell'ambito di uno sciopero regionale proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana

