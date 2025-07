Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 25 26 | vincitori PNRR1 assunti 2024 possono presentare domanda ecco le condizioni NOVITÀ

Se sei tra i vincitori del concorso PNRR1 assunti nel 2024 o hai ottenuto l'abilitazione successivamente, potrebbe sorprenderti scoprire le nuove opportunità di assegnazione provvisoria e utilizzazioni. In questo articolo, esploreremo le condizioni e le novità che permettono anche agli abilitati post-assunzione di presentare domanda, garantendo così un futuro lavorativo più flessibile e personalizzato. Scopri subito come muoverti in questa evolving scena della scuola italiana!

Il vincitore non abilitato del concorso PNRR1, abilitatosi dopo l'assunzione, può presentare domanda di assegnazione provvisoria? L'articolo Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2526: vincitori PNRR1 assunti 2024 possono presentare domanda, ecco le condizioni. NOVITÀ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: pnrr1 - presentare - domanda - assegnazioni

Vincitori concorso PNRR1 con supplenza finalizzata al ruolo: potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2025/26? - Se hai partecipato al concorso PNRR1 e sei stato vincitore con supplenza finalizzata al ruolo, potresti avere l'opportunità di presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2025/26.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, Ata e personale educativo triennio 2025/2028 Per l’anno scolastico 2025/26 la domanda potrà essere presentata su Polis istanze online dal 14 – 25 luglio. Chi può presentare domanda di asseg Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 25/26: vincitori PNRR1 assunti 2024 possono presentare domanda, ecco le condizioni. NOVITÀ; Raggiunta l'intesa per il CCNI sulla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) per il triennio 2025/26-2027/28; CCNI Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025/28: firmata l'ipotesi, domande dal 14 al 25 luglio.

Docenti vincitori concorso PNRR1 non abilitati non possono presentare ... - 2024/25, non potranno presentare domanda di mobilità, in quanto ancora a tempo determinato. Segnala orizzontescuola.it

Neoassunti non abilitati concorso PNRR1: assegnazione provvisoria 25/26? - 24/25, i docenti suddetti (eccetto naturalmente quelli di cui all’ultimo punto) hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, purché ... Secondo orizzontescuola.it