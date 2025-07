Pettenon Cosmetics ha presentato il quarto Bilancio di sostenibilità

Pettenon Cosmetics si conferma all’avanguardia nella sostenibilità con il suo quarto Bilancio. Un impegno concreto che sottolinea come la strategia ESG sia al centro della crescita e dell’innovazione del gruppo. In un settore in continua evoluzione, Pettenon dimostra che la cura dei capelli può essere anche sinonimo di responsabilità ambientale e sociale. La strada verso un futuro più verde e sostenibile è ormai tracciata, e Pettenon vuole guidarla con determinazione.

Milano, 10 lug. (askanews) - Pettenon Cosmetics S.p.A. società benefit attiva nel settore della cura professionale dei capelli, ha presentato il suo quarto Bilancio di sostenibilità, che conferma la centralità della strategia ESG nel modello di crescita del gruppo oltre che la convinzione che quella della sostenibilità sia l'unica via possibile per il futuro. "Ancora una volta - ha detto ad askanews Susy Perenzin, CFO del gruppo Pettenon Cosmetics - usciamo con dei risultati significativi sotto tutti gli aspetti della sostenibilità, in particolare, citando qualche numero, abbiamo ridotto del 21% il consumo idrico, abbiamo risparmiato 233mila kg di plastica vergine, questo grazie ad investimenti importanti che sono sempre stati fatti dalla nostra azienda, dal punto di vista strutturale e tecnologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pettenon Cosmetics ha presentato il quarto Bilancio di sostenibilità

