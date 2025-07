Incidente mortale su via Ostiense | schianto tra auto e moto morto il centauro

Tragedia questa mattina su via Ostiense ad Acilia, dove un grave incidente tra auto e moto ha causato la perdita di una vita. La Polizia Locale è intervenuta prontamente, chiudendo temporaneamente la strada per le operazioni di soccorso. Un episodio che scuote la comunità e ricorda quanto sia importante guidare con prudenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

L'incidente è avvenuto questa mattina all'altezza di Acilia. Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso via Ostiense per il tempo necessario alle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - ostiense - mortale - schianto

