Ordigno esplode vicino a un locale sul litorale di Torre del Greco

Una notte di paura a Torre del Greco, dove un ordigno esploso vicino al Lavela Beach Club ha scosso il tranquillo litorale, svegliando residenti e clienti. La deflagrazione, probabilmente una bomba carta, si è verificata alle prime ore del mattino, lasciando dietro di sé un senso di inquietudine e interrogativi sulla sicurezza della zona. Ora, le autorità indagano per fare luce su questo atto inquietante e garantire la serenità della comunità .

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ordigno, con ogni probabilità una bomba carta, è esploso la scorsa notte nei pressi di un’attività commerciale di Torre del Greco, in via Litoranea. La deflagrazione, che ha risvegliato i residenti della zona, è avvenuta attorno alle 3, quando oramai nel locale (il Lavela Beach Club, ristorante con ampie sale anche all’aperto e posti in spiaggia) erano rimasti solo alcuni inservienti, intenti a completare le ultime faccende prima della chiusura. Stando a quanto raccolto finora, i danni più seri sono stati provocati alla parte esterna, in particolare all’insegna e alle pensiline, senza però costringere i titolari alla chiusura momentanea: l’attività infatti è tuttora in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordigno esplode vicino a un locale sul litorale di Torre del Greco

In questa notizia si parla di: ordigno - locale - torre - greco

