Malore improvviso | parroco muore durante una camminata in montagna

Un triste episodio scuote la comunità: durante un'escursione tra le suggestive montagne della Valcanale di Ardesio, Don Pietro Samarini, stimato parroco di 68 anni di Genivolta, ha avuto un malore improvviso che purtroppo si è rivelato fatale. La tragedia ha lasciato tutti sgomenti, ricordando quanto la natura possa essere imprevedibile e quanto sia importante prendersi cura della propria salute in ogni momento.

