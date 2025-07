ascolti tv i dati del 9 luglio 2025

I dati degli ascolti tv del 9 luglio 2025 mostrano come il calcio continui a dominare il pubblico, con la partita PSG-Real Madrid su Canale5 che conquista oltre 3,5 milioni di spettatori. In serata, anche programmi di intrattenimento e serie tv si contendono il loro spazio, offrendo un quadro variegato di preferenze. Scopriamo insieme quali show hanno fatto il pieno di consensi e quali hanno deluso le aspettative, dando uno sguardo all’andamento delle nostre abitudini televisive.

Bene anche il Mondiale per club. Nella serata di ieri, mercoledì 9 luglio 2025, su Rai Uno, Bla Bla Baby ha coinvolto 1.865.000 spettatori pari al 12% di share. Poi, su Canale5 la partita del Mondiale per Club – PSG-Real Madrid ha raccolto 3.500.000 spettatori con uno share del 21.8%. Invece, su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 3 si ferma a 773.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Una ragazza e il suo sogno non va oltre 1.250.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto?  segna 1.392.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Zona Bianca  totalizza un a.m. di 814.000 spettatori (6.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 627. 🔗 Leggi su 361magazine.com