Mercato il Benevento punta al settimo colpo | vicino un vecchio amore di Auteri

Il Benevento si appresta a coronare il suo mercato con un settimo colpo in soli dieci giorni, puntando ancora una volta su un vecchio amore di Auteri: Mattia Maita. Il centrocampista del Bari, noto per la sua esperienza e visione di gioco, sarebbe pronto a tornare sotto la guida del tecnico calabrese, con cui ha già collaborato con successo in passato. L’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo, confermando la volontà dei sanniti di rinforzarsi con classe ed esperienza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Punta al settimo acquisto in appena dieci giorni il Benevento che sarebbe vicino ad assicurarsi le prestazioni sportive di Mattia Maita, centrocampista del Bari di grande esperienza per il quale stravede mister Auteri che lo ha già allenato proprio in Puglia e al Catanzaro. Più volte nelle ultime stagioni il nome del talentuoso classe 94’ è stato accostato alla Strega, ma alla fine il suo approdo nel Sannio non si è mai concretizzato. Questa potrebbe essere la volta buona perché Maita è in uscita dal Bari anche se ha un contratto fino al 2026. Per il centrocampista si sarebbe mosso in prima persona il presidente Vigorito mettendo sul piatto un contratto triennale importante per consegnare all’allenatore un autentico leader colmando in maniera ulteriore con il suo arrivo la poca esperienza denotata dalla squadra nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mercato, il Benevento punta al settimo colpo: vicino un vecchio amore di Auteri

In questa notizia si parla di: benevento - settimo - vicino - auteri

Il 31enne centrocampista è pronto a tornare dal suo mentore, superato anche lo scoglio del contratto oneroso. Con Vannucchi, sarà il settimo innesto di una scoppiettante campagna acquisti Vai su Facebook

Avellino-Benevento, le probabili formazioni. Auteri: «Derby della ripartenza»; Il Benevento scivola al settimo posto e deve sperare che il Potenza oggi non vinca. Per la qualificazione ai play-off il punto va conquistato sul campo; Serie C, il Benevento cambia ancora: esonerato Pazienza, riecco Auteri.

Benevento, Auteri vicino all'esonero: si pensa a un ex Napoli - MSN - La società giallorossa non sarebbe soddisfatta del lavoro di mister Auteri e potrebbe quindi affidarsi ad un nuovo coach a stretto giro di posta. Scrive msn.com

Benevento, il piano di Auteri: studia la difesa - Il Mattino - Audace Cerignola, la sfida che interessa più da vicino il Benevento, ... Secondo ilmattino.it