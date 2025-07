Morto cadendo dalla terrazza di un condominio a Roma | si indaga per omicidio

La tragica morte di Adriano Gneo, avvenuta il 2 luglio a Roma, sta scuotendo l'intera comunità e si trasforma in un mistero ancora irrisolto. Inizialmente considerato un incidente, ora le indagini suggeriscono che potrebbe trattarsi di un omicidio, alimentando dubbi e suspense. La vicenda si infittisce, con un possibile movente legato a una violenta lite. L'ombra del sospetto si fa più intensa: cosa si nasconde dietro questa tragica caduta?

Non è unincidente la morte di Adriano Gneo, 48 anni, l’uomo che il 2 luglio scorso ha perso la vita cadendo dalla terrazza del condominio in cui viveva, in via Pietro Cardella 18, Roma, in zona Casilina all’altezza del quartiere Grotte Celoni. Tra gli investigatori, guidati dalla pm Claudia Alberti, si sta facendo largo che si sia trattato di un omicidio. Alla base potrebbe esserci una violenta lite tra l’uomo e un’altra persona, Pierpaolo R. cinquantanovenne, indagato a piede libero. A scatenarla sarebbe stato un debito importante, circa 60-70mila euro che la vittima avrebbe sottratto dal conto dell’altro uomo che gli aveva chiesto di effettuare per lui alcuni bonifici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it