Vacanze in Alto Adige nei masi Gallo Rosso | natura relax e tradizione tra le Dolomiti

Scopri l’Alto Adige in modo autentico e sostenibile con i Masi Gallo Rosso, autentici rifugi tra le maestose Dolomiti. Un’esperienza di relax, natura e tradizione ti aspetta tra paesaggi mozzafiato e sapori genuini. Perfetti per escursionisti, amanti della natura e famiglie in cerca di un soggiorno indimenticabile, questi agriturismi ti invitano a riscoprire la vera essenza dell’Alto Adige. Rilassati e lasciati conquistare dalla sua magia.

Scoprire l’Alto Adige in modo autentico e sostenibile è possibile grazie ai masi Gallo Rosso, strutture ricettive immerse tra le maestose Dolomiti e i dolci pendii dell’Alto Adige. Più di semplici alloggi, questi agriturismi offrono esperienze di vita genuine, in pieno contatto con la natura, la cultura contadina e le tradizioni locali. Ideali per escursionisti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Vacanze in Alto Adige nei masi Gallo Rosso: natura, relax e tradizione tra le Dolomiti

In questa notizia si parla di: alto - adige - masi - gallo

I comuni più ricchi del Trentino Alto Adige, non ci sono Bolzano e Trento - Nonostante Bolzano e Trento siano le città più conosciute del Trentino Alto Adige, i comuni più ricchi della regione sorprendono.

Recuperare energie ai masi Gallo Rosso: connessione autentica con la natura dell’Alto Adige; Alto Adige: nei masi Gallo Rosso esperienze estive indimenticabili per bambini; Il 29 marzo al Kurhaus di Merano va in scena il FarmFood Festival di Gallo Rosso.

Alto Adige, esperienze per grandi e piccoli nei masi Gallo Rosso - TGCOM24 - Alto Adige: molte le attività proposte nei masi, come fare il burro o il pane e partecipare alla vita degli agricoltori da cui si è ospitati. Scrive tgcom24.mediaset.it

In Alto Adige, esperienze per grandi e piccoli nei masi Gallo Rosso - MSN - In Alto Adige una vacanza in un maso Gallo Rosso, in qualsiasi stagione ci si vada, è unica per tanti motivi: il contatto diretto con la natura e con lo stile di vita dei contadini altoatesini ... Segnala msn.com