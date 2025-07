Metro rossa a Milano interrotta treni fermi tra Cairoli e Pasteur per tentato suicidio | cosa sta succedendo

Un grave episodio scuote la metropolitana di Milano: sulla linea rossa M1, treni bloccati tra Cairoli e Pasteur a causa di un tentato suicidio e un tentato omicidio nella stazione Palestro. La situazione ha causato disagi e disorientamento tra i pendolari, ma le autorità hanno attivato servizi sostitutivi con pullman. Ecco tutto quello che c’è da sapere per affrontare questa emergenza e pianificare i tuoi spostamenti. Continua a leggere per aggiornamenti dettagliati.

