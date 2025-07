Teatro nucleo con Quijote! alle Cascine lo spettacolo premiato al Festival Cervantino

Preparati a vivere un'esperienza unica sotto le stelle: "QUIJOTE!", il capolavoro premiato al Festival Cervantino, trasforma Viale Abramo Lincoln in un palcoscenico all'aperto, conquistando il cuore di Firenze. Un’occasione imperdibile per gustare gratuitamente un spettacolo che ha già incantato il pubblico con oltre 400 repliche. Non perdere questa magia dell’estate fiorentina 2025: ci vediamo il 18 luglio alle 21:30!

QUIJOTE!" CONQUISTA FIRENZE Il capolavoro premiato al Festival Cervantino trasforma Viale Abramo Lincoln in un palcoscenico a cielo aperto Spettacolo gratuito Estate Fiorentina 2025 FIRENZE, 18 luglio 2025 ore 21:30 - Viale Abramo Lincoln - Ingresso gratuito Dopo oltre 400 repliche

