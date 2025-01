Amica.it - I look di Timothée Chalamet a Roma

Dopo Londra e Parigi,è sbarcato aper la premiere del film su Bob Dylan A Complete Unknown. Anche in Italia, l’attore è rimasto fedele allo stile del cantante.Come primo outfit,ha indossato totalPrada composto da completo di velluto, camicia bianca, stivaletti e sciarpa arrotolata intorno al collo. A seguire, l’attore ha scelto giacca di velluto liscio e jeans slim cut entrambi firmati True Religion. Immancabili gli stivaletti texani e la sciarpa, in pieno stile Bob Dylan. Infineè stato avvistato per le strade della capitale con un maglione in lana, jeans larghi e foulard. GUARDA LE FOTOCosa ricordare dei Golden Globe 2025, dalla rivincita di Demi Moore ai baffi & baci diAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA IdiAmica.