Anticipazionitv.it - Grande Fratello, chiesta la squalifica di Bernardo Cherubini: il gesto su Amanda Lecciso

Leggi su Anticipazionitv.it

Una serata del nella Casa delha preso una piega inaspettata. Quella che doveva essere una festa romana all’insegna del divertimento si è trasformata in un momento di tensione.ha esagerato con, costringendola ad allontanarsi dalla festa. Il suo comportamento ha scatenato un’ondata di indignazione sui social, dove si chiede a gran voce la sualascia la festa dopo l’episodioMentre tutti si stavano godendo la festa,si è trovata in una situazione sgradevole. “si è letteralmente appoggiato da dietro a me mentre ballavamo”, ha raccontato la gieffina, sconvolta dall’accaduto. Il suo disagio è stato evidente, tanto che ha deciso di abbandonare il party e rifugiarsi in giardino. “Mi sono sentita molto a disagio, ho detto più volte di no, ma non è servito”, ha confessatoagli altri inquilini.