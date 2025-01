Thesocialpost.it - Francesco Schettino chiede la semilibertà per il naufragio della Costa Concordia, i sopravvissuti: “Anche fuori dal carcere vivrà col rimorso”

A pochi giorni dal 13esimo anniversario del, che il 13 gennaio 2012 causò la morte di 32 persone al largo dell’Isola del Giglio, arriva la notiziarichiesta dida parte dell’ex comandante. Condannato in via definitiva a 16 anni diha maturato il termine per accedere a misure alternative, avendo già scontato oltre metàpena. L’udienza per discutere la richiesta è fissata per il 4 marzo.Leggi: Caso, 4 marzo udienza per laIl commento di una sopravvissutaTra le voci che hanato con dolore la notizia c’è quella di Vanessa Brolli, una delle sopravvissute al, che all’epoca aveva solo 14 anni. Vanessa si trovava a bordoinsieme ai fratelli, ai genitori e ad altri parenti per celebrare i 50 anni di matrimonio dei nonni.