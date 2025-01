Bergamonews.it - Festa del cioccolato: sul Sentierone tornano i maestri cioccolatieri d’Italia e d’Europa

Bergamo. La magia deltorna ad avvolgere Bergamo. La 12ª edizione delladelarriva sul, dal 23 al 26 gennaio.L’appuntamento organizzato da Promozioni Confesercenti invita appassionati e curiosi di ogni età a scoprire creazioni artigianali uniche e una novità d’eccezione: un pasticcere in arrivo da Modica.Ogni stand sarà un piccolo laboratorio del gusto, dove sarà possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità. In arrivo 25 operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Gorizia, Padova, Firenze, Pistoia, Perugia, Reggio Calabria. Non solo, per la prima volta arriverà a Bergamo anche ilsiciliano per eccellenza, quello di Modica, vera e propria peculiarità italiana.