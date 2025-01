Unlimitednews.it - Ducati riparte da Bagnaia e Marquez, obiettivo Mondiale

MADONNA DI CAMPIGLIO (ITALPRESS) – Una nuova stagione alle porte, una moto rinnovata e un titoloda riportare nel Team Factory. Nella splendida cornice di Madonna di Campiglio, Francescoe Marchanno svelato al pubblico la nuova Desmosedici GP25 che prenderà parte al prossimo campionato di MotoGP. Per il terzo anno di fila l’evento ‘Campioni in pistà si è svolto nella località delle Dolomiti, legata al colosso Audi da una collaborazione giunta al dodicesimo anno. “I due piloti più forti della griglia di partenza sono nel nostro box”, ha dichiarato con fierezza Luigi Dall’Igna, direttore generale diCorse. Effettivamente, in termini di titoli vinti (undici complessivi), il TeamLenovo potrà contare su una delle line-up migliori della storia recente del campionato.