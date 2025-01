Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Club Brugge, le scelte di Thiago Motta per la Champions League: torna Conceicao! La decisione su McKennie e Yildiz

di RedazionentusNews24per il match dicontro il: un ritorno per. La scelta suVigilia di gara per la, che alle 21.00 di domani sera sarà ospite delnel match valido per la settima giornata di. Diramata la lista deidi: ancora ai box i lungodegenti Milik, Bremer e Cabal. Ci sono anche notizie positive visto il ritorno ditra i disponibili, presenti anchedopo i problemi riscontrati post Milan.La lista dei giocatoriper #CLU#UCL ? pic.twitter.com/aWVAu0wii6—ntusFC (@ntusfc) January 20, 2025 LA LISTA 1 Perin4 Gatti5 Locatelli78 Koopmeiners9 Vlahovic1011 Gonzalez15 Kalulu1617 Adzic19 Thuram21 Fagioli22 Weah23 Pinsoglio26 Douglas Luiz27 Cambiaso29 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 Mbangula