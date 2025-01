Calciomercato.it - Conceicao recupera Morata: le ultime su Pulisic in vista di Milan-Girona | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Lenotizie relative ai giocatori infortunati. L’attaccante spagnolo è tornato ad allenarsi con il resto del gruppoIl calciomercato è chiaramente l’argomento principale anche in casain queste ore, con la possibile cessione di Emerson Royal al Galatasaray e l’acquisto di Kyle Walker, ma mercoledì si torna in campo e Sergiodeve fare i conti con un’infermeria piena.: lesuindiCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itLe attenzioni sono chiaramente puntate soprattutto su Alvaroe Christian, usciti malconci nel match contro il Como. La squadra, stamani, è tornata ad allenarsi aello e la notizia positiva è legata al numero sette, che ha lavorato con il resto del gruppo ed è dunque pronto per la sfida di Champions League contro il