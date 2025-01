Anteprima24.it - Capua, Agricoltura e pesca italiana: tre giorni di mobilitazione coordinata in tutta Italia

Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno martedì 28 gennaio 2025, partirà una nuovain occasione della quale tutti gli agricoltori e itorini parteciperanno in manierainla penisolaisole comprese, che continuerà anche nei29 e 30 gennaio. Ovviamente, parteciperà anche il comitato “TerramiaCe”, nel cuore di Terra di Lavoro. Si partirà dalla mattina del 28 gennaio dal Presidio di“TerramiaCe” all’ uscita autostradale A1(CE). Questanazionale è promossa dal COAPI (Coordinamento di agricoltori etorini), a partecipare saranno in tutto 99 presidi, dal Nord al Sud. “Chiediamo al Governo che venga dichiarato lo stato di crisi in modo che possa mettere in atto misure straordinarie per salvare le piccole e medie imprese dell’, allevamento e! Ormai è un anno che le nostre proteste vanno avanti ma, ribadiamo, che non ci fermeremo finché non otterremo risultati concreti! Queste parole sono le stesse di un anno fa non perché vogliamo essere ripetitivi, ma perché sia chiaro che noi continueremo sulla stessa linea senza arrenderci, guidati dalla fiamma del nostro amore per la terra e per il nostro lavoro! Se il Governo ci vuole schiavi, ci troverà ribelli! Facciamo presente che appello alla partecipazione è rivolto praticamente a tutti, agricoltori e cittadini.