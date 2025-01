Anteprima24.it - Calcio a 5, Salernitana Femminile: blitz sul campo della Meta Catania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiDecima uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in trasferta contro la: termina 0-3 in favore delle ospiti il match disputato al PalaNitta di. Una gara equilibrata in avvio con il passare dei minuti ha premiato le granata, avanti con due reti di Rapuano a fine primo tempo e con il tris giunto nel corsorirpesa sempre grazie al guizzostessa calcettista.Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica al terzo posto in solitaria a quota 19 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.La sfida dell’undicesimo turno del gruppo D di Serie B, la seconda del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Palumbo, Lisanti, Rapuano e Razza come elementi di movimento.