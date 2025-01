Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Al Magic Pizza la sfida contro la Coccinella

Nel Girone Giara Assicurazioni cadono Francolino e Tabacchi Levigatura Marmi. Il Francolino rimane in testa con 22 punti, ma il Tabacchi, che di punti ne ha 20, deve recuperare lail Fast Car. Gli Irruentes si portano a 21 grazie al 5-3 al Francolino, doppietta di Bernardi e reti di Pagano, Marini e di Esposito. Il Tabacchi va avanti 1-0 e 2-1, ma esce sconfitto, 4-5, dallacon Exera: doppietta e assist, per Berveglieri, di Bergossi e timbri di Casoni e Panzetta. Dopo aver collezionato 1 punto nelle ultime 2 gare, il Fast Car torna in corsa per la Serie A grazie al successo sulla Pizzeria Zadrima: nel primo tempo a Lefons risponde Lombardi; nella ripresa geniale apertura di Caputo per il 2-1 Marchiori. L’Autocarrozzeria Giudice con il successo sul Vuoiqueikiwi raggiunge l’Autofficina Lodi al 5° posto a 17 punti: 3-0 all’intervallo, poi 3-3 e 5-3 finale: Parisi, doppio Mamini, Adami e Barbieri.