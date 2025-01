Ilfattoquotidiano.it - Brutalmente torturato con l’olio bollente: dopo settimane di gravi sofferenze e cure intensive, il cane Blanco sta bene e trova una famiglia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scorso novembre era statocon olioma ora stae per lui c’è in arrivo un futuro di amore con laromana che lo ha adottato. Stiamo parlando del, un randagio di piccola taglia vittima di un atto di crudeltà a Sala Consilina, nel Salernitano.è stato aggredito da una persona ancora ignota che lo ha ricoperto di olio. Il cagnolino ha subito ustionissime che lo hanno costretto tra la vita e la morte per diversi giorni. La vicenda ha scosso tutta Italia, suscitando una forte ondata di solidarietà verso il, che era una sorta di mascotte tra i viaggiatori del terminal bus locale.diè stato preso in carico da una clinica veterinaria grazie all’intervento dei volontari della locale sezione Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che ne hanno seguito il trattamento.