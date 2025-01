Liberoquotidiano.it - BolaWrap, la Lega arma la polizia con la nuova pistola ferma-delinquenti

Arriva dagli Stati Uniti per finire sulle strade di Sesto San Giovanni con la missione sicurezza. Il, uno strumento tecnologico all'avanguardia, è entrato in fase di sperimentazione presso lalocale. Questo dispositivo non letale, progettato per immobilizzare soggetti senza l'uso della forza fisica, rappresenta una novità e ricorda gli strumenti dei cowboys, ma con un tocco moderno. Il dispositivo spara una corda in kevlar (resistente fibra sintetica), avvolgendo gli arti inferiori o superiori del soggetto nel raggio di circa 3-8 metri, grazie a un sistema di puntamento laser. Ideato in America, l'oggetto è stato pensato per gestire situazioni di pericolosità in modo sicuro e rispettoso, riducendo i rischi sia per gli agenti che per le persone coinvolte. Accanto al, i vigili urbani stanno utilizzando anche il taser, con l'obiettivo di migliorare la gestione operativa e affrontare contesti complessi in maniera efficace.