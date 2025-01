.com - Australian Open, Sinner e Sonego ai quarti: quando giocano e il possibile derby

(Adnkronos) – Agli2025 l’Italia del tennis continua a scrivere la storia. Due azzurri si sono infatti qualificati oggi aidi finale: Jannike Lorenzo. L’altoatesino ha battuto Holger Rune in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, mentre il torinese, alla prima qualificazione aidi uno Slam della carriera, ha superato il baby fenomeno americano Learner Tien con un 6-3, 6-2, 3-6, 6-1. Sebbene la loro qualificazione aidell’segni un momento storico, non si tratta di una prima volta. I due sono attesi ora da due sfide difficili:affronterà il padrone di casa Alex De Minaur, mentrese la vedrà con un altro statunitense, Ben Shelton, già indicato alla vigilia del torneo come uno dei possibili outsider.