Acque industriali nei Regi Lagni, sequestrata azienda

Tempo di lettura: < 1 minutoScaricava lereflue derivante dall’attività industriale e di commercializzazione di prodotti chimici, detergenti e materiale per la cosmesi in un collettore fognario e poi nei, i canali realizzati dai Borboni originariamente per motivi agricoli e di bonifica che ancora oggi attraversano parte del territorio casertano e napoletano ma che negli anni, in una zona degradata e ricadente nella cosiddetta Terra dei Fuochi, sono diventati discariche a cielo aperto.E’ quanto scoperto dai carabinieri del Nipaaf (Nucleo Investigativo Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) di Napoli, che hanno posto sotto sequestro, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord, l’situata nell’area industriale (Asi) di Caivano-Pascarola per i reati di inquinamento ambientale e scarico abusivo di reflui, contestati al legale rappresentante della società.