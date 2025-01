Spazionapoli.it - Zaccagni-Napoli, più di un’idea: la mossa a sorpresa di De Laurentiis che cambia tutto

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calcio– Mattiasarebbe più di una semplice idea per gli azzurri: spunta unadel presidente Deche cambierebbe ogni scenarioTra le notizie calciodi giornata, arrivano novità sul profilo di Mattia. Già nella giornata di ieri, vi avevamo riportato la notizia di un interessamento da parte degli azzurri per il capitano della Lazio e questa mattina sono giunte ulteriori informazioni su questa pista. Una suggestione, che sta per trasformarsi in qualcosa di più e che potrebbe accendere i riflettori su una trattativa fin qui tenuta in sordina.Il 29enne è approdato nel 2021 in biancoceleste e da allora ha realizzato 28 gol e 23 assist in 141 presenze, diventando anche il capitano della squadra dopo la partenza di Ciro Immobile. Anche in questa stagione si sta rendendo protagonista con 6 gol e 4 assist già all’attivo, che lo rendono uno dei migliori marcatori della Lazio.