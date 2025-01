Ilgiorno.it - Un posto in Rsa? Fino a 106 euro al giorno: “Gli anziani in Lombardia saranno quasi un milione, il sistema va rivisto”

MILANO – Ladel 2033 ospiterà 2,8 milioni di residenti con più di 65 anni, il 20,7% in più rispetto al 2023, tra cui 900mila over 80 secondo le ultime proiezioni Istat. Guardando alla situazione attuale, in sette capoluoghi lombardi (Como, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese)un residente su dieci ha più di 80 anni: Bergamo, Brescia e Milano si avvicinano a questo traguardo. Una popolazione che, nonostante l’aumento della speranza di vita e lo spostamento in avanti dell’età di esordio dei primi gravi problemi di salute, è destinata a invecchiare, con l’inevitabile aumento delle necessità di cura e assistenza. E le lacune del, evidenziate da un inedito dossier della Cgil, senza un cambio di rotta metteranno un carico ancora più gravoso sulle spalle delle famiglie, con ripercussioni economiche e sociali.