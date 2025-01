Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri tornano alla vittoria contro il Milan, si stringe per Tomori

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dredazione dintus News 24.Table of Contents– 18 gennaio 2025– 17 gennaio 2025– 16 gennaio 2025– 15 gennaio 2025– 14 gennaio 2025– 18 gennaio 2025: previsto un contatto diretto col, ecco quando! Cosa filtra sul possibile affare: e su Kalulu. LeOre 23:30 –: previsto contatto colper parlare del difensore inglese e di Kalulu.