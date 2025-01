Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift ha indossato una giacca di Chanel da ben 9.600 dollari

ha rubato la scena all’Arrowhead Stadium durante il match playoff tra i Kansas City Chiefs e gli Houston Texans. La popstar, che continua a dominare non solo le classifiche musicali ma anche quelle dello stile, ha scelto un look impeccabile per sostenere il suo compagno, Travis Kelce, in una partita cruciale per la stagione NFL.alla sua prima partita dei Chiefs indossa unadida capogiro: un look da touchdownLa cantautrice da 14 Grammy ha sfoggiato un outfitdella collezione Cruise 2024/2025, dimostrando ancora una volta il suo gusto raffinato.ha optato per un’eleganteoversize in tweed bianco e nero, abbinata a una romper nera con zip, collant trasparenti e stivali in pelle al ginocchio. Gli accessori erano altrettanto lussuosi, con una cintura di perle, una borsa a tracolla in pelle trapuntata e orecchini con il logo