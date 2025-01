Corrieretoscano.it - Savino Del Bene Scandicci, la capolista Conegliano è troppo forte

Del– Imoco0-3 (21-25,14-25,13-25)DEL: Bernardeschi n.e., Ribechi, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova (L2) n.e., Mancini n.e., Ognjenovic, Bajema 1, Graziani n.e., Nwakalor 11, Carol 7, Antropova 11, Mingardi 5. All.: Gaspari M.PROSECCO DOC IMOCO: Gabi 16, Zhu 17, Seki n.e., Eckl (L2) n.e., Lubian n.e., De Gennaro (L1), Haak 16, Wolosz 5, Adigwe n.e., Lanier n.e., Lukasik, Chirichella 3, Fahr 7, Bardaro n.e.. All. SantarelliARBITRI: Simbari – Goitre– Niente da fare con la corazzataper la seconda della classeDel. Che fosse un match pieno di insidie era già preannunciato, ma la squadra di coach Gaspari ha davvero faticato a mantenere il ritmo delle ospiti per tutta la durata della contesa.