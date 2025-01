Sport.quotidiano.net - Promozione. Portuense di misura, tre punti col Felsina

: Cattozzo, Alberi, Sovrani, Di Domenico (11’st Fantoni), Masiero, Taroni, Masu (26’st Sassoli), Formigoni, Baglietti (11’st Renzi), Braghiroli (foto), Rossi. A disp: Cova, Cocchi, Zappaterra. All. Fusconi.: Maiella, Vallasciani, Grande, Sambarino, Vignudelli, Chiriaco, Orsini (23’st Brunori), Gamberini, Adeyemi (32’st Boni), Grazia, Matta (45+3’st Colace). A disp: Capitani Alexander, Capitani Matteo, Perin, Di Mascio, Inzaina, D’Apote. All. Buttignon. Arbitro: Andrey Llovyak di Bologna. Marcatore: 28’st Chiriaco. Note: ammoniti Formigoni, Adeyemi e Matta. Allontanati due dirigenti accompagnatori del. Cade di nuovo la, è bastato un colpo di testa non irresistibile di Chiriaco per portare a casa i tree far sprofondare i rossoneri nella fascia playout.