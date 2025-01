Romadailynews.it - Previsioni meteo per Roma, Lazio e Italia: lunedì 20 gennaio 2025

Giornata instabile sue nel, con cieli nuvolosi e possibili piogge locali. Situazione variabile in, tra sole e maltempo.per20La giornata disarà segnata da nuvolosità variabile sue in tutta la regione, con possibili piogge isolate al mattino e un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature rimarranno stabili o in lieve rialzo, tipiche diMattino (06:00-12:00):Cielo molto nuvoloso con possibili piogge leggere, in particolare nelle prime ore della giornata. Tra le 9:00 e le 11:00, le precipitazioni potrebbero intensificarsi leggermente. Temperature fresche, comprese tra 7°C e 10°C. Venti moderati da nord-est.Pomeriggio (12:00-18:00):Graduale attenuazione delle nuvole, con possibilità di qualche schiarita tra le 15:00 e le 17:00.