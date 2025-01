Lanazione.it - Nuove Frecce: Regione Toscana all’attacco. Partita la richiesta per Arezzo e Chiusi

, 19 gennaio 2025 – Giàlaa Rfi. Che viaggia nella sala comandi di una Freccia, perché bisogna fare presto. L’urgenza è il potenziamento delle corse nelle stazioni di, aspettando Medioetruria. E se per l’hub dell’alta velocità il fronte che spinge su Rigutino e manda in soffitta Creti si allarga e si compatta,in testa - posizione netta del governatore Eugenio Giani e dell’assessore regionale Stefano Baccelli rilanciata nella seduta congiunta dei consigli comunale e provinciale-, resta il nodo collegamenti da rimettere al centro. Baccelli va dritto al punto: “Formalmente e mediaticamente abbiamo già chiesto a Rfi il rafforzamento delle corse nei due scali”. E ricorda, che “l’ipotesi potenziamento dei treni veloci, oltretutto più vantaggiosa in termini di costi, era già quella prevalente nel caso in cui non fosse stato possibile realizzare la stazione dell’alta velocità”.