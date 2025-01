Nato Sekerinska in Lituania | scoraggeremo qualsiasi aggressione

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 gen. (askanews) – Venerdì (17 gennaio 2025), la vice segretaria generale dellaRadmilaha concluso una visita di tre giorni in, dove ha partecipato allo Snow Meeting 2025 a Trakai e ha incontrato le forzepresso la base militare di Rukla.ha sottolineato l’importanza di aumentare la spesa e la produzione per la difesa, sostenere l’Ucraina e contrastare le azioni ostili contro gli Alleati. “La Russia è la minaccia più significativa per la nostra sicurezza. Vuole cancellare l’Ucraina dalla mappa”, ha affermato. Il Vice Segretario Generale ha continuato descrivendo come Mosca stia cercando di dividere gli Alleati e di scoraggiare il sostegno all’Ucraina con l’aiuto di Cina, Iran, Corea del Nord e Bielorussia, ma “non ci riusciranno”. Lo Snow Meeting è un forum di discussione annuale di alto livello organizzato dal Ministero degli Esteri lituano, per le sfide che la comunità euro-atlantica deve affrontare.