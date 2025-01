Mister Movie | Ora o Mai Più Classifica Finale Polemiche e Colpi di Scena nella Seconda Puntata

Leggi su Mistermovie.it

La serata di Ora o Mai Più su Rai 1 è stata un mix di performance intense, discussioni tra i giudici e sorprese, con Pierdavide Carone in vetta alla classifica. Ora o Mai Più: una Serata Ricca di Emozioni e Controversie. La serata di Ora o Mai Più, andata in onda su Rai 1 sabato 18 gennaio, ha offerto al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni, colpi di scena e qualche polemica. Gli otto concorrenti si sono esibiti in due manche: la prima in duetto con i loro tutor, la seconda con ospiti d'eccezione come Fausto Leali, Alexia e Paolo Vallesi. Proprio i giudizi della giuria hanno acceso il dibattito, contribuendo a rendere la serata particolarmente vivace. La Classifica della Serata: Pierdavide Carone in Testa. A trionfare nella serata è stato Pierdavide Carone, che si è distinto per la sua interpretazione intensa e per il suo talento.