Mister Movie | Donald Trump sceglie Sylvester Stallone Mel Gibson e Jon Voight ambasciatori speciali

, presidente eletto degli Stati Uniti, ha annunciato una decisione destinata a far discutere:, Mele Jonsaranno i nuovi “” di Hollywood. L’obiettivo, secondo, è rilanciare l’industria cinematografica americana, riportando a casa le produzioni e i guadagni persi a favore di altri paesi.L’annuncio disui social: “Hollywood tornerà grande”class="wp-block-heading">L’annuncio è arrivato tramite un post su Truth Social, in cuiha spiegato la sua visione per Hollywood: «Queste tre persone di grande talento saranno i miei occhi e le mie orecchie. Faremo tornare Hollywood all’età d’oro, come gli Stati Uniti d’America stessi!»La notizia sembra aver colto di sorpresa gli stessi attori. Mel, in una dichiarazione a Variety, ha rivelato di aver appreso la nomina nello stesso momento dei follower di: «Sono rimasto sorpreso, ma ascolterò la chiamata.